Nikolo und Krampus bringen Geschenke um 50 Euro

Adventkalender, Nikolo und Krampus - die Geschenke-Zeit ist voll in Fahrt.

Man kann von einem Comeback dieser Tradition sprechen. Heuer sind die Diskussionen um die Kindergarten- und Schul-Besuche von Nikolo und Krampus fast verstummt.

Deutlich größere Geschenke

Das Schenken an diesen beiden Tagen – also heute zum Krampus, morgen zum Nikolo – nimmt wieder stark zu. Im Vorjahr waren es noch Geschenke im Wert von 42 Euro, heuer ist diese Summe auf 50 Euro angewachsen, so eine Studie der KMU Forschung für die Wirtschaftskammer Wien.