Notruf ohne Grenzen: Österreich und Slowakei starten grenzüberschreitende Rettungs-Kooperation

Die österreichischen und slowakischen Rettungsdienste werden künftig grenzüberschreitend kooperieren.

Wie die slowakische Nachrichtenagentur TASR am Dienstagabend berichtete, hat das Parlament in Bratislava die Zusammenarbeit im Bereich der medizinischen Notfalldienste gebilligt. Konkret bedeutet das, dass slowakische Rettungen im Bedarfsfall in Österreich und österreichische Rettungen in der Slowakei tätig werden können.

Abkommen erstreckt sich auf Grenzgebiet

Das Abkommen erstreckt sich auf das Grenzgebiet der Regionen Bratislava und Trnava sowie auf die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Wien. Das slowakische Gesundheitsministerium erklärte, die Zusammenarbeit ziele darauf ab, den bestmöglichen Zugang zur Gesundheitsversorgung in den Grenzgebieten beider Länder zu gewährleisten. Der Vertrag muss noch vom slowakischen Staatspräsidenten Peter Pellegrini ratifiziert werden. Pellegrini ist am Mittwoch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien zu Gast.