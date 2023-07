Die politischen Beobachter im Land fragen sich: Was ist mit Werner Kogler los?

Warum ist der Grünen-Chef gegen die heimliche Regentin der ÖVP - Johanna Mikl-Leitner - verbal so Amok gelaufen? Warum nennt ein Regierungs-Vize seinen Partner "präfaschistoid" und "Vorhof zum Bösen"?

Was bezweckt Kogler mit diesen Attacken? Will er Neuwahlen? Oder will er die ÖVP provozieren? Will er..