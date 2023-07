Jetzt reagiert Bundes-ÖVP: „Untergriffiger Zwischenruf“ von Kogler Vizekanzler Werner Kogler löste am Samstag mit seiner Kritik an NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Streit in der türkis-grünen Koalition aus. Nun meldete sich auch die Bundes-ÖVP zu Wort.