3G-Regel bald auch im Büro

Während hinter den Kulissen verhandelt wird, werden die Rufe nach 3 G immer lauter.

Wien. Auf die bundesweiten Maßnahmen könnte jetzt schon bald die nächste Verschärfung folgen: Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, soll die 3-G-Regel auch am Arbeitsplatz eingeführt werden. In Italien wird das ab 15. Oktober zur Realität. Neben dem Gesundheitsministerium hat sich am Mittwoch auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger dafür ausgesprochen:

Zuspruch. „Grundsätzlich ist alles zu begrüßen, was das Infektionsgeschehen im Griff hält“, so Köstinger nach dem Ministerrat. Rückendeckung erhielt sie dabei von Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer.

Zuständigkeit. Expertengespräche dazu soll es bereits gegeben haben, die Regierung sieht allerdings die Sozialpartner in der Pflicht, eine Einigung zu erzielen. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian winkt in Richtung Regierung ab: „Wir haben nicht die Kapazitäten, das muss die Bundesregierung machen.“