Nach den Hausdurchsuchungen müssen nun die sichergestellten Daten ausgewertet werden. Und hier kommen so einige interessante Nachrichten ans Licht.

In der Causa Casinos hat Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Sonntag erklärt, dass er den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht über die Vorgänge informiert habe. Aus Tschechien kamen zwei Dementis zu den Angaben des beurlaubten Casinos-Finanzvorstands Peter Sidlo, die dieser wiederum zurück wies: Er habe nur eine Investmentidee gehabt, aber keine konkreten Kontakte.



In der Casinos-Affäre wird rund um die Besetzung des Ex-FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo als Casinos-Vorstand und mögliche Gegengeschäfte von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt. Die Betroffenen weisen die Vorwürfe zurück.

Nachdem es bereits zu zahlreichen Hausdurchsuchungen bei den Protagonisten, wie Ex-Finanzminister Hartwig Löger und auch Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kam, müssen nun die sichergestellten Daten ausgewertet werden. Und hier kommen so einige brisante Nachrichten ans Licht.

Belastende Chat-Protokolle der Beschuldigten



Am Sonntagabend veröffentlichte unter anderem die Wiener Wochenzeitung "Falter" einige Chat-Protokolle der Beteiligten, die . So schrieb zum Beispiel Strache am 11. Februar 2019 an Löger: "Lieber Hartwig! Herzlichen Dank für deine Unterstützung bezüglich CASAG! Lg HC." CASAG ist die Abkürzung für Casinos Austria AG. Löger selbst antwortete nur mit einem "Daumen hoch"-Emoji.

Aber auch zwischen Sidlo und Strache gibt es einig interessante Nachrichten. Mitte Jänner schrieb Sidlo an den Ex-Vizekanzler: "Könnte sein, dass sich Egon Zehnder (Headhunter) bei dir meldet bzgl. Referenz für mich. Dann erzähl ihm halt, wie toll ich bin." Und setzt noch ein Zwinkeremoji hinterher. Strache fragt dann: "Ok! :-) Was soll ich ihm beruflich erzählen?" Und dann gibt ihm Sidlo den Text mehr oder weniger schon vor. "Ich denke es geht eher in Richtung Managementwualitäten: teamorientiert, werteorientiert, verbindlich, verlässlich, loyal, durch die Politik Menschenkenntnis und Verhandlungsgeschick, dann Teams führen (z.B. Klum im Bezirk), sonst Finanzfachmann, den die Partei schon öfter für Budget- oder Finanzierungsthemen um Rat gefragt hat",