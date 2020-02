Cyberangriff auf das Außenministerium beendet

Schallenberg: 'Datensicherheit im Außenministerium ist gewährleistet'

Der Cyber-Angriff auf das österreichische Außenministerium konnte endlich beendet werden. Nach intensivsten Arbeiten und einer hervorragenden Zusammenarbeit aller beteiligten Ressorts ist es vergangenes Wochenende gelungen, unsere IT-Systeme zu bereinigen und den Cyberangriff auf das Außenministerium zu beenden“, so Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag. „Die größtmögliche Datensicherheit im Außenministerium ist gewährleistet und es konnten keine Schäden an den IT-Geräten festgestellt werden.“

Wenngleich der unmittelbare Angriff beendet ist, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Nach heutigem Wissensstand handelte es sich um eine gezielte Attacke gegen das Außenministerium mit der Absicht der Informationsbeschaffung. Aufgrund der Dimension und der hohen Komplexität kann jedoch noch nicht zweifelsfrei gesagt werden, wer hinter dem Angriff steht. „Spionage ist ein schwerwiegendes Delikt, solche Anschuldigungen sollten daher nicht leichtfertig vorgenommen werden“, hält Schallenberg fest.

Weitere Infos folgen