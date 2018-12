Diese Weihnachtskarte verschickt der Kanzler

Über 700 Weihnachtswünsche von Bundeskanzler Sebastian Kurz werden diese Woche in die ganze Welt verschickt. Staats- und Regierungschefs wie Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Theresa May aber auch österreichische Größen wie Niki Lauda oder Christiane Hörbiger erhalten die Kurz-Weihnachtspost. Gestaltet wurde die Karte vom 9-jährigen Manuel aus Salzburg. Der Bub ist ein Bewohner des Ronald McDonald Kinderhauses in Salzburg.

Neben der offiziellen Kanzlerkarte gibt es auch noch eine weitere Weihnachtskarte des Bundeskanzleramtes. Diese Karte wurde gestaltet von Simon, 8 Jahre, aus dem Haus Wien-Borschkegasse.

© BKA

Einladung ins Bundeskanzleramt

Am Montag empfing Kurz gemeinsam mit Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß die jungen Künstler samt Eltern im Bundekanzleramt.

© BKA