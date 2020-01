HC-Fans stürmen Strache-Rede

Strache wird bei dem Treffen der FPÖ-Abtrünnigen eine Rede halten.

Heinz-Christian Strache kehrt zurück -zunächst auf die Bühne der Öffentlichkeit, dann auf die politische. Am 23. Jänner holt der Ex-FPÖ-Chef nach, was ihm am 12. Juni 2019 ver wehrt blieb: eine Party für ihn in den Wiener Sofiensälen. Strache wollte hier vergangenen Juni seinen 50. Geburtstag feiern. Doch dann kam Ibiza dazwischen und ihm war nicht mehr nach Party.

Strache-Kandidatur wird erst später verkündet

Die Causa scheinen ihm seine Fans, die sich derzeit in der Partei DAÖ (Die Allianz für Österreich) sammeln, verziehen zu haben: Die Sophiensäle werden kommenden Donnerstag gut besucht sein. "Wir sind extrem gut gebucht. Es gibt bereits 650 Anmeldungen", sagt Gernot Rumpold, DAÖ-Mastermind. Rund 1.000 Plätze gibt es.

Die Veranstaltung hat allein den Zweck, Straches Comeback einzuleiten. Er wird eine lange Rede halten. Seine Kandidatur soll aber erst in zeitlicher Nähe zur Wien-Wahl (im Herbst) bekannt gegeben werden, verraten Strategen.

Geht Strache auf den Akademikerball?

Einen Tag nach dem DAÖ-Event könnte Strache den Akademikerball besuchen, auf dem er früher Stammgast war. "Jeder, der sich eine Karte kauft, kann kommen", sagt Veranstalter Udo Guggenbichler. Laut DAÖ-Klubchef Karl Baron steht noch nicht fest, ob Strache kommen wird.