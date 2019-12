Beim letzten Test 2015 lag ­Österreich im Feld Lesen klar unter dem OECD-Schnitt.

7.800 Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren wurden in Österreich in den Fächern Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Heute kommen die Ergebnisse. Experten befürchten erneut schlechtes Abschneiden, da der Schwerpunkt diesmal auf der Disziplin Lesen liegt. Und speziell dabei schnitten die öster­reichischen Kinder immer schlecht ab, 2015 waren es neun Punkte unter dem OECD-Schnitt. In Naturwissenschaften und Mathematik waren die Ergebnisse über dem Schnitt.

PISA-Sieger sind traditionell Staaten wie Finnland sowie Estland und fernöstliche Länder wie Singapur.