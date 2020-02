'Minus 10 km/h? Start der politischen Löwinger-Bühne'

Die Grünen sind in der Champions League der Innenpolitik angekommen. Der Verkauf von Showeffekten funktioniert schon.

Kommentar von oe24-Chefredakteur Richard Schmitt



Die neue Infrastrukturministerin Leonore Gewessler lieferte der Mehrheitsbevölkerung des 6. und 7. Wiener Bezirks, also den winterradelnden Grün-Sympathisanten, den ersten Schenkelklopfer: Den bösen, bösen Autofahrern, diesen rücksichtlosen Betreibern diverser vierrädriger Stinker wird jetzt wieder das Tempo 140 auf den wenigen Teilstrecken verboten. Dafür gab's sicher Jubel bei der Zielgruppe, immerhin knapp 13,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Die meinungsflexible ÖVP lässt den Grünen ihr Hobby

Sandburgen. In einer Demokratie ist das eben so, dass auch eine Partei, die von 86,1 Prozent der Österreicher nicht gewählt worden ist, mit einem sehr meinungsf lexiblen Koalitionspartner derartige Lustigkeiten bestimmen darf: Was Türkis mit Blau noch für gut befunden hat (nämlich plus 10 km/h auf wenigen ausgewählten Autobahnstrecken), muss Türkis mit Grün ja nicht mehr gut finden ...

Und nicht wenige Wähler werden dabei an ihre Kindergartenzeit erinnert: Wenn Du meine Sandburg (Temporeduktion) kaputtmachst, dann mache ich das dann auch mit deiner (minimale Tempoerhöhung).

Das Nein zu Tempo 140 wirkt doch etwas bitzlig

Politshow. Die Grünen wollen jetzt also in der höchsten Liga der Innenpolitik mitspielen, das Land positiv verändern, eine neue Politik mit Charakter und Anstand vorleben. Zumindest wurde uns dies so erklärt. Die Taten widersprechen etwas den geäußerten Worten: Die bitzlige Rücknahme der Tempo-140-Zonen konterkariert die gewünschte Selbstdarstellung - diese Politshow passt nicht ins Burgtheater, sondern nur auf die Löwinger-Bühne.

Kanzler. Dem Bundeskanzler dürfte diese grüne Performance vermutlich ziemlich egal sein: Er macht große Außenpolitik, trifft Angela Merkel, punktet bei seiner Wählerklientel mit klarer Positionierung zu EU-Budget und Schlepperkriminalität.

Und Sebastian Kurz wird zufrieden registrieren, dass seine herzigen Koalitionspartner sich selbst für ihre Retourkutsche gegen die FPÖ abfeiern, aber ihn und die ÖVP nicht mit bedeutender politischer Präsenz belästigen.

Kommentar von ÖSTERREICH-Redakteurin Debora Knob

»Aus für 140: Ein erster Punkt für den Juniorpartner«

Die grüne Umweltministerin muss Tempo 140 abschaffen, sonst wäre sie völlig unglaubwürdig.