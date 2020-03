Morgen große 'Öffnet die Grenzen'-Demo in Wien

Während die Bundesregierung den Schutz der Grenze auch bei einer Migrationskrise verspricht, wollen andere Österreichs Grenzen für Migranten öffnen: Morgen wird dafür in Wien demonstriert.

Noch gestern bestätigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP): "Wir wollen keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen." Seine grünen Koalitionspartner akzeptierten das still und reduzierten ihre Haltung auf eine "Privatmeinung" des Vizekanzlers.

Andere Gruppierungen wollen diese offizielle Linie der türkis-grünen Bundesregierung nicht akzeptieren: So rufen jetzt "Asyl in Not", die "Omas gegen "Rechts" und auch "Reporter ohne Grenzen" zu einer großen Demonstration in Wien auf, die morgen um 17.30 Uhr beim Omofuma-Denkmal beim Museumsquartier starten soll. Angeblich hätten schon 600 Personen ihre Teilnahme zugesagt.

In der Bewerbung der Veranstaltung ist auf Facebook zu lesen: "Wir rufen zu lautem Protest gegen die brutale und mörderische Schließung der Grenzen zwischen der EU und der Türkei auf." Und die Forderungen wurden gepostet: "Öffnet die Grenzen! Bewegungsfreiheit und sichere Reisewege statt mörderischem Grenzregime!"