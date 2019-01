So sieht die neue Mathe-Matura aus

Weil bei der letzten Zentralmatura 22 % in Mathe durchfielen, soll es bereits beim nächsten Termin am 8. Mai Verbesserungen geben. Am Montag präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) die Mathe-Matura neu –und so sieht sie aus (s. Faksimile):

Verständlichkeit: Erläuterungen und Angaben werden kürzer und verständlicher.

Punktevergabe: Es wird die Möglichkeit geben, Aufgaben nicht nur mit null oder einem Punkt zu bewerten, sondern auch mit einem halben.

Zeitmanagement: Teil 1 und 2 werden künftig gleichzeitig ausgeteilt und können in den vollen viereinhalb Stunden bearbeitet werden. Auch werden die Punkte aus beiden Teilen für ein Genügend zusammengerechnet.

„Sicherheits-Faktor“: Zu Beginn kann der Klassenlehrer anwesend sein, um Nervosität zu mindern.

Altes Beispiel

Neues Beispiel