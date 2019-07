So starten unsere Politiker in den Urlaub

Wien. VP-Chef Sebastian Kurz hat es gemeinsam mit Freundin Susanne Thier nach Los Angeles gezogen. Dort entspannt er bis Freitag eine Woche am Meer. Geplant ist auch ein privates Treffen mit Arnold Schwarzenegger. Ab Samstag geht es dann weiter nach San Francisco und ins Silicon Valley zu dienstlichen Terminen mit Tech-Giganten.

Sein bisheriger Koalitionspartner – FPÖ-Chef Norbert Hofer – flog seine Frau Verena gestern dafür höchstpersönlich mit seiner Cessna zum gemeinsamen Urlaub nach Kroatien. Dort verbringen die Hofers eine Woche am Boot entlang der Küste.

Kickl klettert, Rendi wandert, Hofer schippert

FP-Klubchef Herbert Kickl klettert indes in den Dolomiten. Die Stellung hält derzeit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die sich bis Ende Juli auf Wahlkampftour durch das ganze Land befindet. Anfang August geht es dann samt Mann und zwei Töchtern in den Badeurlaub nach Jesolo. Danach geht sie in der Steiermark wandern.