Strache kündigt Rückkehr von Udo Landbauer an

Im Interview mit oe24.TV (Ausstrahlung Sonntag, 20.15 Uhr) und ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) kündigt FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache die politische Rückkehr von Udo Landbauer an: "Udo Landbauer hat sich nachweislich nichts zuschulden kommen lassen und wird daher selbstverständlich nach den Kampagnen gegen ihn auch wieder zurückkehren."

Strache weiter: "Wir leben in einem Rechtsstaat. Es hat hier ungerechtfertigte Anschuldigungen gegeben, der Rechtsstaat hat die Überprüfungen vorgenommen und festgestellt, dass sich der Herr Landbauer nichts zuschulden kommen hat lassen. Das müssen auch politisch Andersdenkende und Linke respektieren."

Strache spricht sich im Interview mit oe24.TV und ÖSTERREICH auch klar dafür aus, dass Landbauer FPÖ-Klubobmann im niederösterreichischen Landtag wird: "Udo Landbauer ist der Spitzenkandidat gewesen, der ein unglaublich großartiges Ergebnis in Niederösterreich erzielt hat, und wenn er zurückkommt, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass er nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Klubobmann wird."

Politisches Déjà-vu: Gegen den Spitzenkandidaten wird ermittelt, er gibt sein Mandat ab, Ermittlungen werden eingestellt – es beginnt die Suche nach einem Kollegen, der wieder Platz macht. Was die Wähler von der Liste Pilz kennen, wiederholt sich jetzt in der FPÖ Niederösterreich: Am Freitag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Udo Landbauer wegen der „Nazi-Liederbuchaffäre“ wegen Verjährung eingestellt hat. Parteichef Walter Rosenkranz erklärte, dass Landbauer jetzt die Rückkehr in den Landtag offenstünde.

Offiziell stand gestern noch nicht fest, wer Platz machen muss. Insidern zufolge soll es aber den Nachrücker Michael Schnedlitz – die blaue Martha Bißmann – treffen. Der Wr. Neustädter Stadtrat gilt zwar nicht als Landbauer-Freund – wird sich aber fügen.

NÖ-VP. Platz in der ÖVP-dominierten Landesregierung wird es für Landbauer aber nicht geben. Mikl-Leitner und Co. schließen eine Zusammenarbeit nach wie vor aus.

(fis)