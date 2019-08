Teures Vergnügen. Eine parlamentarische Anfrage der Neos an Interims-Finanzminister Eduard Müller zeigt was die eigene Loge der Straches am Opernball 2019 dem Steuerzahler gekostet hat. 25.000 Euro machte der Besuch der Straches aus, die nicht beim Bundespräsidenten oder dem Kanzler Platz nahmen, sondern sich eine eigene Loge für sich, ihre Freunde und Gäste leisteten. Das kostete 23.600 Euro.

HC Strache lud den serbischen Außenminister und Vizepremier Ivica Dačić und den ungarischen Kanzleramtsministers Gergely Gulyás zum Opernball 2019 ein. 1.423,50 Euro legte Sportminister Strache dabei für die Getränke, Unterkunft und Anfahrt seiner geladenen Gäste hin.