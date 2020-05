'Urlaub in Österreich so sicher wie sonst nirgendwo'

Die Tourismusbetriebe können wie geplant am 29. Mai wieder starten.

Die Regierung stellte am Donnerstag ein Konzept zur Öffnung der Hotels am 29. Mai vor. "Einem Urlaub in Österreich steht nichts im Wege", so Tourismusministerin Köstinger. Wichtig sind auch die Grenzöffnungen zu Ländern, die die Krise ähnlich gut im Griff haben wie Österreich. Dies betrifft vor allem Deutschland, Tschechien und die Schweiz.

Urlaub in Österreich soll dabei besonders sicher sein. Dafür wurde ein eigenes Konzept erstellt, Mitarbeiter in der Branche sollen besonders getestet werden. "Österreich soll das sicherste Urlaubsland der Welt werden", so WKO-Chef Mahrer. Bis Anfang Juli sollen bis zu 65.000 Mitarbeiter auf eine Infektion getestet werden. Die Kosten dafür übernimmt der Bund.

In den nächsten Tagen soll auch eine Kampagne für den Urlaub in Österreich starten. Österreich-Urlaub soll ab Juni auch in Deutschland beworben werden.