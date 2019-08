„Likes“ kosten Geld. Das wissen die Parteien und dementsprechend pumpen sie in den Monaten vor der Neuwahl eine Menge in Werbung auf Facebook, Insta­gram, YouTube und Co. Rund 1,4 Millionen Euro waren es insgesamt seit März.

SPÖ: Ganz vorne dabei ist hier seit einiger Zeit die SPÖ. Denn die Roten setzen in diesem Wahlkampf erstmals voll auf Social-Media-Präsenz. Kostenpunkt: Alleine im Juli gab die SPÖ 75.000 (!) Euro für Facebook-Werbung aus. Seit März waren es stolze 353.000 Euro. Das wirkt: Erstmals führt Pamela Rendi-Wagner bei den Interaktionen (Kommentare, Emoji-Reaktionen, geteilte Beiträge) auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube mit 645.651 im Juli und zieht Sebastian Kurz (338.863) davon.

FPÖ: Rendi-Wagner liegt damit sogar vor dem einstigen „Social-Media-King“ Strache. Seine Profile verzeichnen 477.396 Interaktionen im Juli. Seit seinem Abgang muss die FP-Spitze im Netz eher um Aufmerksamkeit kämpfen: Herbert Kickl und Norbert Hofer landen im Ranking auf den Plätzen 6 und 7. Sie gaben im Juli nur 9.000 Euro aus.

ÖVP: Tief griffen die Türkisen für Facebook-Werbung seit Mai in die Tasche. Sie warben um rund 90.000 Euro. Seit März waren es 206.000 €.

Ärger

Kritik an den hohen Social-Media-Werbeausgaben kommt von der Digitalwirtschaft: „Die Politik setzt lieber auf Effekthascherei in sozialen Medien, anstatt auf die eigene Medienlandschaft als verlässlichen Partner zu vertrauen.“

Partei-Ausgaben auf Facebook seit März 2019

SPÖ 353.000 Euro

FPÖ 227.000 Euro

ÖVP 206.000 Euro

Grüne 88.000 Euro

Neos 52.000 Euro

Summe 926.000 Euro