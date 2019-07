Geht es nach der brandaktuellen Umfrage von Research Affairs im Auftrag von ÖSTERREICH ­(Befragungszeitraum 5.–10. 7. 2019, 501 Online-Interviews, Schwankungsbreite +/–4,5 %), können sich vor allem ÖVP, Neos und Grüne freuen. Von den Befragten bewerten überragende 62 Prozent die Stimmung für die ÖVP als „sehr bis eher gut“.

55 Prozent sehen das bei den Neos, immerhin 52 orten diese gute Stimmung für die Grünen.

Ganz anders schaut das für SPÖ und FPÖ aus, denen jeweils nur 33 Prozent das attestieren.

FPÖ fiel 70 % negativ auf

Die ÖVP fiel mit 52 Prozent jedenfalls den meisten Befragten „sehr bis eher positiv“ auf. 48 Prozent fielen die Türkisen hingegen „eher oder sehr negativ“ auf.

Den zweitbesten Wert erreichen in dieser Frage die Grünen – 46 positiv, 54 aber negativ. Bronze erhalten in dieser Kategorie die Neos mit 45 positiv zu 55 negativ. Für die zwei kleinen Parteien durchaus beachtliche Werte.

Den negativen Rekord erreicht die FPÖ – nach dem Ibiza-Video und dem durch sie verschuldeten Platzen der Koalition – mit 70 Prozent, die angeben, dass die Blauen ihnen sehr oder eher negativ aufgefallen seien. Immerhin 66 Prozent sagen das auch über die SPÖ.

Wie ist die Stimmung?

Umfrage: Klares Ja für die Parlamentsbeschlüsse

Menschen erfreut über mehr Pflegegeld & Rauchverbot

In der Research-Affairs-Umfrage erhalten die neuen Gesetze klares Votum.

In der Research-Affairs-Umfrage sehen sensationelle 93 Prozent die Valorisierung des Pflegegelds – von allen Parteien beschlossen – als positiv an. Immerhin 58 Prozent sind für das von – ÖVP, SPÖ, Neos und Liste Jetzt – beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie. 84 Prozent sind erfreut über den Papa-Monat. Und 87 Prozent befürworten das Glyphosat-Verbot.