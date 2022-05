Ab 1. Juni droht Masken-Chaos

Fast alle Masken fallen – aber was genau ab Mittwoch gilt, sorgt für Kopfzerbrechen.

Ab 1. Juni will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) „eine Atempause“. Für drei Monate soll die FFP2-Pflicht in ganz Österreich fallen. Nur in Spitälern und Heimen soll die Maske bleiben. Die Corona-Lage gibt das her: Am Samstag gab es nur noch 1.766 neue Fälle.



