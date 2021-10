Abgeordnete bricht während Rede zusammen

Die Sondersitzung im Nationalrat musste kurzzeitig unterbrochen werden: SPÖ-Abgeordnete Eva-Maria Holzleitner erlitt während ihrer Rede einen Schwächeanfall.

Schock-Moment in der Sondersitzung im Nationalrat: Eva-Maria Holzleitner brauch mitten im Satz am Rednerpult zusammen. Wie oe24 aus SPÖ-Kreisen in Erfahrung bringen konnte, war der Frauenvorsitzenden "plötzlich schwarz vor Augen geworden". Abgeordnete aller Fraktionen liefen nach vorne, um Holzleitner zu helfen. Sie wurde nach hinten in einen Nebenraum geführt - inzwischen geht es ihr wieder gut.