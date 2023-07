''Gewesslers KI-Homepage kostet 130 Euro pro Wort''

Die Neos kritisieren eine Website von Technologie-Ministerin Gewessler.

Wien. Die grüne Ministerin steht wegen ihrer PR-Ausgaben unter Beschuss. Laut einer Anfragebeantwortung an die Neos, die ÖSTERREICH vorliegt, sind für die gemeinsam mit dem Finanzressort betriebene "Künstliche Intelligenz-Homepage" insgesamt 99.680 Euro vorgesehen.

Auf der KI-Strategie-Homepage der Technologie-Ministerin bekommt der User allgemein gehaltene Sätze präsentiert, wie etwa: "Es wird ein am Gemeinwohl orientierter, breiter Einsatz von KI angestrebt, der in verantwortungs-voller Weise auf Basis von Grund- und Menschenrechten, europäischen Grundwerten und des kommenden europäischen Rechtsrahmens erfolgt." Österreich solle sich als Forschungs- und Innovationsstandort für Künstliche Intelligenz in Schlüsselbereichen und Stärkefeldern positionieren, liest man dort ebenfalls. Ein weiteres Ziel sei es mittels der Entwicklung und des Einsatzes von KI die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Technologie- und Wirtschaftsstandorts zu sichern, so einer der Allgemeinsätze der Homepage.

NEOS-Digitalisierungssprecher Hoyos ist empört: "Dass BMK und BMF fast 100.000 Euro für eine Website mit gerade einmal 770 Wörtern Inhalt ausgeben, ist völlig absurd. Das sind fast 130 Euro pro Wort! Anstatt vorauszudenken und endlich eine vernünftige Digitalisierungsstrategie umzusetzen, schmeißt die Bundesregierung lieber Steuergeld für eine Website mit vagen Überschriften beim Fenster raus, um von ihrem Nichtstun abzulenken. Das ist ein neuerlicher Beweis dafür, wie ziel- und planlos ÖVP und Grüne in Sachen Digitalisierung und KI-Forschung agieren."

Hier geht es zur KI-Strategie-Homepage:

https://www.ki-strategie.at/