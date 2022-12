Laut Schmid gab es sehr wohl eine Intervention von Sobotka zu Steuerprüfung.

Chat-Man Thomas Schmid belastet Nationalratspräsident Sobotka (ÖVP). In einem Brief an die WKStA, der ÖSTERREICH vorliegt, heißt es, dass eine Steuerprüfung der "Erwin Pröll Stiftung" stattfand, die laut Sobotka "zu erledigen" sei. Schmid habe sich bei der ersten Aussage in der Zeit geirrt -die Prüfung war "in der Endphase von Finanzminister Schelling", berichtigt er. 2017 gab es tatsächlich eine Prüfung.