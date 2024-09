"Alarmierend" – So reagiert ÖVP auf Wahl-Beben in Deutschland

Nach den Zahlen von ARD und ZDF landete die in Teilen rechtsextreme AfD in Thüringen weit vor den zweitplatzierten Christdemokraten. Diese haben im benachbarten Sachsen nur knapp die Nase vorn.

"Alarmierend" nennt ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen. Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sollen "Warnung sein, dass es starke Mitte in der Politik braucht", so der VP-Politiker.

Stocker fügt hinzu: "Die Stärkung der radikalen Ränder in Deutschland ist alarmierend. In Sachsen und Thüringen wurde mit der AfD nicht nur der radikale rechte Rand, sondern mit dem ‚Bündnis Sarah Wagenknecht‘ auch der radikale linke Rand gestärkt. Die radikalen Ränder bieten scheinbar einfache Lösungen auf komplexe Probleme, die weder in Deutschland, noch in Österreich tatsächlich realisierbar sind. Ganz im Gegenteil: Die Politik der radikalen Ränder schadet unserem Wirtschaftsstandort, gefährdet unsere Sicherheit und führt zu Wohlstandsverlust."

Der ÖVP-Generalsekretär attackiert Kickl: "FPÖ-Chef Herbert Kickl radikalisiert sich zunehmend und verspricht den Menschen in unserem Land das Blaue vom Himmel. Dabei verteufelt er unser demokratisches System, setzt die Sicherheit der Menschen aufs Spiel, will mit Fahndungslisten Politik machen und missachtet sogar das Völkerrecht." Diese immer weitergehende Radikalisierung von Herbert Kickl sei brandgefährlich, betont Stocker.