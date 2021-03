ALLE 274 SMS zwischen Kurz und Strache zum Nachlesen

oe24 hat das gesamte Chatprotokoll.

Es war die heißeste Verschluss-Sache der Republik – 274 SMS, die zwischen Kanzler Sebastian Kurz und dem damaligen Vizekanzler HC Strache zwischen Februar und Mai 2019 hin und her flogen.

Jetzt gibt es alle SMS bei oe24plus – sie zeigen, wie die Polit-Ehe schon Monate vor Ibiza tief zerrüttet war, wie beinhart sich die angeblich so guten Freunde bekämpften.



Und viele, viele SMS von Strache an Kurz, die dieser einfach nicht be­antwortete, beweisen, wie sehr der blaue Vize dem türkisen Kanzler auf die Nerven ging – vor allem mit Personalia bis hin zur Besetzung von Posten im Bundesdenkmalamt.



Das gesamte Chat-Protokoll gibt es hier für oe24plus-Leser zum Nachlesen.