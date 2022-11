Anklage gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin da

Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat 40-seitige Anklage fertiggestellt.

Die Anklage gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin ist fertig. Karmasin muss sich vor Gericht verantworten. Karmasin drohen drei Jahre Haft. oe24 liegt die 40-seitige Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor.

Vorwurf: Wettbewerbsrechtliche Absprachen und schwerer Betrug

Karmasin wird darin das Vergehen der wettbewerbsrechtlichen Absprachen und schwerer Betrug vorgeworfen. Karmasin soll laut WKStA Absprachen bezüglich mehrerer Angebote an Ministerien getroffen haben, damit sie im Endeffekt mit ihrem Institut den Zuschlag für Studien bekommt. Es geht dabei um eine Studie des Sport-Ministeriums zum Thema "Motivanalyse Bewegung und Sport" sowie zum Thema "Frauen im Vereinssport" und "Jugendliche im Vereinssport". Karmasin soll sich bei diesen Studien mit Meinungsforscherin Sabine Beinschab und einer weiteren Meinungsforscherin abgesprochen haben.

"Akkordierte Scheinangebote"

"In allen drei Fällen zielten die abgesprochenen Angebote darauf ab, dass Mag. KARMASIN die Bestbieterin sein und den Auftrag des BMÖDS bzw. vom BMKÖS erhalten sollte", schreibt die WKStA in der Anklage. Beinschab und eine weitere Meinungsforscherin "sollten zu diesem Zweck zuvor mit Mag. Karmasin akkordierte Scheinangebote legen". Inseratenschaltungen sind in der Anklage gegen Karmasin hingegen kein Thema.

Für Karmasin gilt die Unschuldsvermutung. Sie wird vom renommierten Strafverteidiger Norbert Wess vertreten.

Näheres in Kürze