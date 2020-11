Der Gesundheitsminister erklärt, dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Die Kapazitäten werden in den nächsten Tagen knapp, so Anschober.

Mit 7.063 vermeldeten SARS-CoV-2-Neuinfektionen in ganz Österreich am Samstag ist deren Zahl nach Werten knapp bei 10.000 in den zwei vergangenen Tagen merklich gesunken. Weiter gestiegen ist indes die Zahl der Spitalspatienten auf 4.026, 584 davon wurden auf Intensivstationen behandelt. 85 Menschen starben mit Covid-19, die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt somit 1.746, wie aus den aktuellen Zahlen hervorgeht.



Die Zahlen steigen seit dem 23. Oktober explosionsartig an, so Gesundheitsminister Rudi Anschober am Samstag in einer Pressekonferenz. Was sich angekündigt hat, wird nun Realität: Nachdem Gesundheitsexperten die vollkommene Auslastung des österreichischen Gesundheitssystems diagnostiziert hatten, wird ab 17. November ein dreiwöchiger verschärfter Lockdown angekündigt. Es soll Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr geben. Der Handel muss mit wenigen Ausnahmen zusperren. Die Schulen müssen auf Fernunterricht umstellen.

Anschober mahnte in einer Pressekonferenz, dass der Lockdown jetzt unsere "letzte Chance" sei, um einen Kollaps in den Spitälern zu verhindern. "Unser Gesundheitssystem kommt in vielen Bereichen an die Grenzen. Die Kapazitäten in den Intensivstationen werden in den nächsten Tagen knapp", so Anschober.