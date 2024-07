Anti-FPÖ-Koalition: Kickl wettert gegen Maurer

Der Wahlkampf wird immer heißer. Vor der Nationalratswahl am 29. September geht FPÖ-Chef Herbert Kick jetzt auf die grüne Klubchefin Sigi Maurer los.

Die Chefin der Grünen im Nationalratsklub, Sigi Maurer, hatte in einem "Falter"-Interview, angesprochen auf eine Koalition, die eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen verhindern könnte, gesagt: "Ganz ehrlich: Befindlichkeitsgeschichten haben in einer politischen Entscheidung nichts zu suchen. Entweder ich kann dieses Handwerk oder nicht. Wenn ich es kann, dann mache ich es auch zu dritt, zu viert oder zu fünft."

"Einheitspartei packelt schon wieder "

Das ruft jetzt den FPÖ-Chef Herbert Kickl auf den Plan. Der wettert kräftig gegen Maurer: "Die Einheitspartei packelt schon wieder - und das ganz ungeniert. Demokratieverständnis? Fehlanzeige. Den Wählerwillen respektieren? Kein Interesse - die Aussicht auf Macht geht vor Anstand."

Kickl gegen Alle

Im Visier von Kickl, die Grünen: "Die Grünen und Anstand? Das verträgt sich offensichtlich gar nicht, wie wir schon öfters erleben mussten." Und Kickl teilt auch gegen das "System" aus, gegen das er im Herbst antreten will: "So ist den Einheitsparteien, selbst wenn die FPÖ die Wahl gewinnen sollte, eine ,,Loser-Koalition“ aller anderen Parteien viel lieber – eine ,,Anti-Kickl-Allianz“ also: Das System verbündet sich, auch wenn sie von der Bevölkerung abgewählt werden - nur um die FPÖ zu verhindern." schreibt er auf Facebook.