Anzeige gegen FPÖ-Chef Kickl eingebracht

Weil er ohne Maske an einer Corona-Demo in Innsbruck teilnahm, muss Herbert Kickl nun mit einer Strafe rechnen.

Anfang Jänner nahm FPÖ-Chef Herbert Kickl an einer Corona-Demo in Innsbruck auf. Vor 6.000 Teilnehmern wetterte der Freiheitliche gegen die Regierung und sprach von einem "Tiroler Neujahrskonzert der Freiheit", das man gen Wien erschallen lasse. "Ihr werdet uns nicht stoppen", rief der FPÖ-Chef der türkis-grünen Bundesregierung vor der Menge, von denen der Großteil keine Maske trug, zu. Und ritt heftige Attacken am laufenden Band. Es gelte Widerstand zu leisten gegen die "Falotten-Regierung", die er auch als "Polit-Löwingerbühne" bezeichnete. Alle seien die "Betrogenen" aufgrund der anhaltenden Maßnahmen - Geimpfte wie Ungeimpfte und Genesene.

Die Regierenden würden sich aber zunehmend "ihr eigenes Grab schaufeln", sie seien "die eigenen Totengräber". Es werde schließlich eine "schöne Leich geben", deren Begräbnis er gerne beiwohnen werde, so Kickl.

Keine Maske

Kickl trug zwar zeitweise eine blaue FFP2-Maske, nahm diese aber immer wieder ab, um mit Fans zu posieren. Diese Fotos brachten dem FPÖ-Chef nun eine Anzeige ein. "Die Anzeige ist mittlerweile im Magistrat eingelangt", bestätigt Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". "Wir bearbeiten das nach den üblichen Standards", so Herlitschka. Wegen "Nichtbeachtung der Maskenpflicht" droht Kickl nun eine 500 Euro-Strafe.