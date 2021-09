Der Arbeitsminister war am heutigen Mittwoch in einen Verkehrsunfall in der Wiener City verwickelt.

Wien. Gegen 10:30 krachte es nahe des Wiener Rathauses am Ring im ersten Wiener Bezirk: Mittendrin Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP. Nach der heutigen Pressekonferenz zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen ließ sich Kocher von seinem Chauffeur zum nächsten Termin fahren. Auf dem Weg kam es auf dem Ring zum Unfall mit einem Lkw. Der Lastwagen fuhr in der mittleren Spur als er dem Dienstauto des Ministers hinten auffuhr, wie oe24 aus dem Ministerium erfuhr. Kocher blieb unverletzt. Genaralsekretärin Eva Landrichtinger (28) wurde leicht verletzt und zur Abklärung ins Spital gebracht. Das Team um Arbeitsminister Kocher war gerade auf dem Weg nach Alpbach. Am Dienst-BMW entstand ein Totalschaden. Noch ist unklar, ob sie weiter nach Alpbach fahren.