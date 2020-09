ARD-Moderator: Trump ist 'Role Model' für Reichsbürger

Hitzige Diskussion bei letzter Maischberger-Show: ARD-Moderator sorgte mit Trump-Sager unter anderem für eine spektakuläre Sendung.



Spannende Talk-Runde

Eine heiße Politdiskussion lieferte sich unter anderem SPD-Bundesministerin Christine Lambrecht (55), „Die Höhle des Löwen“-Investor Frank Thelen (45), Investor, „Let‘s Dance“-Moderator Joachim Llambi (56) und ARD-Moderator Georg Restle (55).

Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch die kürzlich veranstaltete Corona-Demo in Berlin wurden dabei, seitens der Talkshow-Gäste, hitzig diskutiert.

Spektakuläre Aussagen von ARD-Moderator über Trump

Besonderes Aufsehen erregte dabei der 55-jährige ARD-Moderator Georg Restle, wie die Bild nun berichtet.

„In meinen Augen ist hier ein Mann an oberster Stelle der amerikanischen Politik angekommen, der im Kern kein demokratisches, sondern eigentlich ein autokratisches Politik- und Führungsverständnis hat“, so Restle gegenüber Maischberger über den US-Präsidenten Donald Trump.



Trump als Vorbild für Reichsbürger



Anschließend versuchte Restle Donald Trump sogar als Vorbild für die Reichsbürger zu präsentieren indem er folgendes ergänzte: „Damit wird er zum Role Model für viele Leute auch hier in Europa - also für die Rechtspopulisten, auch für die Rechten, die jetzt auf den Treppen des Reichstagsgebäudes waren!“



Nach dem ein Einspieler in der Sendung zeigte, wie eine Heilpraktikerin aus der Eifel an der Spitze des Sturms auf den Reichstag stand, weiß der Moderator Restle: „Diese Frau ist bekannt in der Szene.“ „Es gibt eine eigenartige Verbindung zwischen Esoterikern und der extremistischen Reichsbürgerszene.“



Ja wo laufen sie denn? Rechtsextremisten mobilisieren für Berlin #b2908. Falls da noch irgendjemand Zweifel hat, mit wem er da u.a. gemeinsam marschieren würde. pic.twitter.com/Jpf2gUzSbr — Georg Restle (@georgrestle) August 25, 2020

Auch auf Twitter machte Georg Restle kürzlich seine Meinung zur Berlin-Demo kund indem er twitterte, wer mit Identitären und Nazis marschiere, mache sich zum „nützlichen Idioten dieser Extremisten“.