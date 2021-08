Armin Wolf entschuldigt sich bei allen Burgenländern

Mitten in der ZiB2 musste sich Armin Wolf für einen Fehler entschuldigen.

Die Zuschauer der ZiB2 wurden am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Beitrag überrascht. Kurz vor dem Wetter antschueldigte sich Anchor Armin Wolf plötzlich bei allen Burgenländern für einen Fehler, den er am Vortag gemacht hatte.

„Und am Schluss muss ich noch schnell was korrigieren. Gestern hab ich in der ZiB2 das Burgenland zum zweitkleinsten Bundesland erklärt – was natürlich falsch ist, weil es nicht nur um die Hälfte größer ist als Vorarlberg, sondern auch fast zehnmal so groß wie Wien“, so der Moderator. „ Dafür bitte ich die 277.569 Burgenländerinnen und Burgenländer um Entschuldigung. Nach der Bevölkerung ist es übrigens das kleinste Bundesland.“

Neuer Job für Armin Wolf?

Der noch amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz könnte der türkis-grünen Regierung im ORF noch einen Strich durch die Rechnung machen. Denn Wrabetz kündigte bereits bei seinem Statement nach der ORF-Wahl an, dass er die wichtigsten Personalentscheidungen für den neuen ORF-Newsroom noch selber treffen will. Darunter fällt auch die Bestellung der vier Chefredakteure.

Besonders pikant könnte dabei vor allem eine Personalentscheidung sein: Wrabetz will ausgerechnet ZiB2-Anchor Armin Wolf – den „Gottseibeiuns“ der ÖVP – zum neuen Digital-Chefredakteur machen. Wolf sei schon bisher in der ZiB-Chefredaktion für Digitales zuständig und sein „Wunschkandidat“. Damit wäre Wolf unter anderem für orf.at zuständig, die größte Online-Nachrichten-Seite des Landes, die der ÖVP besonders wichtig ist. Weitere Kandidaten für die Chefredakteurs-Posten wären ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom als TV/Audio-Chefredakteur und Gabi Waldner als Audio/Radio-Chefredakteurin.