Aufstand der Wirte: Wien will die Innen-Gastronomie auch nach 19.5. verbieten

In Wien steht eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bürgermeister und Gastronomen bevor.

Michael Ludwig hat bereits durchblicken lassen, dass er die weitreichenden Öffnungen der Regierung ab 19. Mai für falsch und für „verantwortungslos“ hält.



Sein Credo: „Alles gleichzeitig zu öffnen werde ich in Wien nicht zulassen. Das Risiko explodierender Infektionszahlen – wie jetzt in Vorarlberg – und damit neuerlich überlasteter Intensivstationen ist mir zu hoch.“



