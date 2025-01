Babler rechnet mit Blau-Schwarz ab

Nach dem Auftrag zur Regierungsbildung für Herbert Kickl, äußerte sich SPÖ-Chef Andreas Babler.

Zum Regierungsbildungsauftrag an FPÖ-Chef Kickl sagte Andreas Babler: „Die SPÖ hat immer vor einer blau-schwarzen Regierung gewarnt. Jetzt steht Österreich die Neuauflage der Schreckenskoalition unter FPÖ und ÖVP bevor. Blau-Schwarz würde unseren Sozialstaat zerschlagen, die Demokratie abbauen und unsere Gesellschaft spalten“, so Babler

Warnung vor Blau-Schwarz

Außerdem warnte er: „Arbeitnehmer, Pensionist und Familien steht unter Blau-Schwarz ein Kahlschlagprogramm ins Haus. FPÖ und ÖVP stehen auf der Seite der Superreichen und Großkonzerne. Für die Pierers, Benkos und Co. gibt es Steuergeschenke in Hülle und Fülle. Den Sparstift setzt Blau-Schwarz bei den Menschen an. Massive Einschnitte drohen bei Gesundheit, Bildung und Pensionen“, sagt Babler.

Babler-Abrechnung

Scharf attackierte er vor allem die FPÖ und Kickl: „Trotz der Beteuerungen, dass mit Kickl kein demokratischer Staat zu machen ist und die FPÖ eine Gefahr für unser Land ist, macht die ÖVP unter ihrem neuen Obmann Stocker den Steigbügelhalter für Kickl. Die ÖVP bricht ihr Wort und verrät ihre Wähler. Sie schadet den Menschen und dem Ansehen Österreichs“, so Babler abschließend.