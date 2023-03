× Baustart: Über 20 Kilometer neue Radwege in Wien

In Wien fällt heuer der Startschuss für die Errichtung von mehr als 20 Kilometer neue Radwege. Das Paket ist Teil einer Offensive, in deren Rahmen bis 2025 insgesamt 100 Mio. Euro investiert werden sollen.

Wien. In Wien fällt heuer der Startschuss für die Errichtung von mehr als 20 Kilometer neue Radwege. Das Paket ist Teil einer Offensive, in deren Rahmen bis 2025 insgesamt 100 Mio. Euro investiert werden, wie am Mittwoch bei der Präsentation durch Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont wurde. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau sogenannter Radhighways. Hier sind laut Stadt zentrale Lückenschlüsse vorgesehen.

Highway-Highlight Richtung Süden

Als Highway-Highlight wird jener in Richtung Süden gepriesen. Es handelt sich dabei um eine durchgängige Route vom Zentrum durch den 4. und 10. Bezirk bis nach Niederösterreich. Ausgebaut wird dafür ab heuer die Argentinierstraße und die Herndlgasse. Erstere wird zur "Fahrradstraße" umfunktioniert, wobei die genauen Pläne noch präsentiert werden. Basis dafür ist das Ergebnis einer Anrainerbefragung. Der Bau wird im Herbst starten.

In der Herndlgasse wird ein 3,90 Meter breiter Zweirichtungsradweg errichtet. Dieser führt vom Sonnwendviertel bis zum Bezirkszentrum am Reumannplatz. Neue Bäume und Staudenbeete sollen diesen Teil des "Radhighways Süd" flankieren.

Innerstädtischer Bereich soll verkehrsberuhigt werden

Auch im innerstädtischen Bereich wird es eine großteils neue Fahrradstraße geben, auf der Biker künftig Vorrang haben. Die Pfeilgasse im 8. Bezirk wurde punktuell schon verkehrsberuhigt. Nun folgt die Umgestaltung zur Radstraße, nämlich vom Lerchenfelder Gürtel bis zur Strozzigasse. Im kommenden Jahr folgt der Teil bis zur Zweierlinie.

Einen neuen Radweg bekommt auch die Wiedner Hauptstraße im 4. Bezirk sowie die Kendlerstraße in Penzing. Fortgesetzt wird laut Sima auch der Ausbau der Infrastruktur in der Donaustadt. Angekündigt wurde etwa ein Zweirichtungsradweg in der Erzherzog-Karl-Straße.

Am Radhighway von der City bis in die Donaustadt wird ebenfalls gewerkt. Der Radweg in der Lasallestraße wird etwa bereits im April fertiggestellt. Im Sommer erfolgt der Spatenstich auf der stadtauswärtigen Seite der Praterstraße. Diese werde ein Herzstück des neuen Highways, wird versichert.

Dadurch: Reduktion PKW-Stellplätze

Insgesamt wurden heute mehr als 50 Projekte angekündigt. 70 Prozent der Radwege werden baulich getrennt errichtet bzw. in einer Kombination aus Geh- und Radweg. Auch Pkw-Stellplätze werden wegfallen, wobei deren Zahl nicht beziffert werden könne, wie man betont. Die Reduktion sei möglich, da durch die Einführung des flächendeckenden Parkpickerls weniger Parkplätze benötigt werden, wie es hieß.

Die Mobilitätssprecherin der Wiener NEOS, Angelika Pipal-Leixner, lobte in der Pressekonferenz die "Rekordinvestitionen" in die neuen Radinfrastrukturprojekte. Man schaffe damit zusätzliche Anreize, sich im Alltag und in der Freizeit für das Fahrrad zu entscheiden, befand sie.

Grüne Kritisieren

Nicht ganz so rosig wie der Koalitionspartner der SPÖ sahen die Grünen das Programm. Sie forderten mehr Mut und Tempo für eine "zukunftsorientierte Mobilitätspolitik". "Das heute vorgelegte Bauprogramm erhält lange von den Grünen geforderte Projekte, es ist jedoch nicht ambitioniert genug, damit wir unsere Klimaziele erreichen", befand Kilian Stark, der Sprecher für Radausbau bei den Grünen, in einer Aussendung.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) begrüßte die heute von der Stadt präsentierten Vorhaben. Allein der Radverkehr in der Argentinierstraße habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, mehr Platz für den Radverkehr sei dort dringend nötig. Favoriten wiederum habe beim Radverkehrsanteil großen Aufholbedarf. Wichtig sind laut VCÖ zusätzlich zum Radwegeprogramm der Stadt Wien auch verstärkte Maßnahmen der Bezirke.