Bis Mai 3.808 Personen außer Landes gebracht

Für glaubwürdiges Asylsystem will Innenminister weiter harten Kurs fahren.

Wien. „Jene, die keinen Schutz brauchen, müssen auch in ihre Heimat zurückkehren“, erklärte Innenminister Gerhard Karner am Dienstag – und zog Bilanz über Außerlandesbringungen bis Ende April.

Anstieg. 3.808 Menschen verließen bis dahin das Land, rund die Hälfte freiwillig, die andere zwangsweise. Ein Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Von den Zwangs-Rückführungen seien „fast 45 % strafrechtlich verurteilt“, so Karner. Trotz der Aufregung um die Schlepper-Freilassungen in Ungarn soll die Polizeikooperation an der Grenze weiterhin fortgesetzt werden.