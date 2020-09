Corona-Ampel: Geheim-Statistik sorgt für Zündstoff

Eine Statistik beweist, dass viele weitere Städte und Bezirke in Österreich viel mehr Neuinfektionen haben als die "gelben Orte" auf der Karte und dennoch auf Grün stehen. Wie geht das?

Weiter Wirbel um die Corona-Ampel. Am Freitag präsentierte die Bundesregierung das neue System und stufte dabei Wien, Linz Graz und Kufstein prompt auf Gelb, also "mittleres Risiko" hoch. Demnach müssen hier nun verschärfte Corona-Regeln greifen.

Besonders in Oberösterreich traf diese Entscheidung auf großes Unverständnis. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) verkündete gar, die Verschärfung der Maßnahmen nicht umzusetzen. Und auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schoss in Richtung Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). In Oberösterreich kann man nicht nachvollziehen, warum auch Linz hochgestuft wurde.

Und tatsächlich löst das Urteil der Ampel-Kommission nun eine große Debatte aus. Wie die Statistik, die oe24 zugespielt wurde, zeigt, gibt es Städte, die - pro 100.000 Einwohner gerechnet - wesentlich mehr Neuinfektionen registrierten als beispielsweise Linz, das 25,7 Fälle pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche vermerkte.

Wohingegen Innsbruck stolze 32,6 Fälle pro 100.000 Einwohner (71% davon geklärt) in einer Woche aufwies und Wiener Neustadt sogar 43,6 Fälle pro 100.000 Einwohner (58% davon geklärt). Zahlen, die deutlich höher sind als jene in Linz und dennoch blieben Innsbruck und Wiener Neustadt zum Ampel-Start auf Grün.

Hier das Österreich-Ranking im 7-Tages-Vergleich