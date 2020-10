Weil sich ein enger Mitarbeiter des Kanzlers infiziert hat, müssen nun alle türkis-grünen Minister zum Test.

Wien. Aufgrund des Corona-Alarms im Kanzleramt müssen nun auch alle anderen Minister zum Test. Nachdem sich ein enger Mitarbeiter von Kanzler Kurz mit dem Coronavirus inifziert hatte, wurde im Kanzleramt umgehend die Informationskette im Contact Tracing gestartet. Kanzler Kurz und Vizekanzler Werner Kogler werden ersten Informationen nach noch heute Montag getestet - bis zum Vorliegen eines Testergebnisses wurden jedoch vorsichtshalber alle Termine abgesagt.

Ebenbfalls als Vorsichtsmaßnahme würden alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters noch am Montag getestet. Kurz und Kogler seien am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen und werden ebenfalls noch am Montag getestet.

Wie oe24 erfuhr soll der betroffene Kurz-Vertraute noch am vergangenen Dienstagabend ein negatives Testergebnis gehabt haben.