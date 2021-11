Die Hilfeschreie der Ärzte muss Mückstein hören

Die Politik Insiderin Isabelle Daniel über die aktuelle Corona-Lage in Österreich.

Gefordert. Jetzt sei der „Gesundheitsminister gefragt und gefordert“, sagt Infektiologe Richard Greil. Er sagt – wie viele andere Spitalsärzte –, dass die Maßnahmen der Regierung zwar gut seien, aber zu spät kommen würden. Übersetzt: Sie werden nicht ausreichen. Nachdem man im Sommer 2021 die Fehler des Sommers 2020 wiederholt hatte, sollte man jetzt aufwachen.

Zumindest in Salzburg und Oberösterreich – dort eskaliert die Situation in den Spitälern dramatisch – wird man mehr brauchen als 2G.

Zudem sollte in ganz ­Österreich der Drittstich jetzt nach dem Modell Israels generalstabsmäßig rasch passieren. Es ist vermutlich unsere letzte Chance, einen landesweiten Lockdown zu verhindern. Und auch da ist die Bundesregierung gefordert. Wenn die Gesundheitsversorgung gefährdet ist – und angesichts des extremen Infektionsgeschehens ist sie das leider –, braucht es ein zentral gesteuertes Pandemie- und Impfmanagement.

Mückstein muss jetzt Verantwortung zeigen

Kraftakt. Es wurden viele Fehler gemacht – schlechte Impfkampagne, das Aus der FFP2-Masken, keine klar und hoch gesteckten Impfziele. Aber damit muss jetzt Schluss sein. Es geht um Menschenleben – egal, ob mit oder ohne Corona, egal, ob Geimpfte oder Ungeimpfte. Und, da muss man entschlossener und schneller sein. Danach wird man aufklären müssen, wer aller politisch für die Fehler verantwortlich ist.