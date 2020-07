Dornauer zeigt sich oben ohne auf der Alm

Der Tiroler SPÖ-Chef ist bekannt für exzentrische Auftritte. Jetzt zeigte er sich auf seiner E-Bike-Tour.

Georg Dornauer genießt den Sommer. Besonders gern verbringt der Tiroler SPÖ-Chef seine Zeit in den Bergen. Dieses Mal teilte er auf Instagram ein Bild von einer seiner E-Bike-Touren und die brachte ihn ordentlich ins Schwitzen. Auf der Köglalm am Achensee machte er Halt und poste gleich für einen Schnappschuss. Oben ohne lehnt er lässig am Rad. Im Hintergrund nur die schöne Tiroler Bergkulisse und ein einsamer Ziegenbock.