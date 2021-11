"Ekelhafter Vergleich": Ministerin Raab schießt gegen Kickl

''Herbert Kickl hat jetzt offenbar den letzten Funken Anstand verloren'', so Ministerin Raab.

Wien. Frauenministerin Susanne Raab zeigte sich in einer Aussendung am Donnerstag "entsetzt über den ekelhaften Vergleich von FPÖ-Chef Kickl, der heute die 3G-Regel am Arbeitsplatz mit einer 'Impf-Vergewaltigung' gleichgesetzt hat" Raab: "Herbert Kickl hat jetzt offenbar den letzten Funken Anstand verloren, wenn er derartige grausame Vergleiche zieht."

"Seine Aussage ist eine Verhöhnung der Opfer dieser scheußlichen Straftat und ein Schlag ins Gesicht für jede Frau. Wir sind ja von Herbert Kickl einiges gewöhnt, aber diese Verharmlosung einer der brutalsten Straftaten, die einer Frau widerfahren kann, die bei den Opfern unfassbares Leid verursacht, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten", schreibt Raab in der Aussendung.

Kickl will "frühzeitige Behandlung" statt Impfung

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Donnerstag das Corona-Management der Bundesregierung einmal mehr scharf kritisiert. Anstatt alleine auf die Impfung zu setzen, solle man vor allem "frühzeitige Behandlungen" durchführen, forderte der Parteiobmann.