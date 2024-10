× Rosenkranz holt Viktor Orban als ersten Staatsgast

Der umstrittene ungarische Premier wird vom blauen NR-Präsident im Parlament empfangen.

Der neue freiheitliche Nationalratspräsident Walter Rosenkranz wird am Donnerstag seinen ersten Staatsgast im Parlament begrüßen. Kein Geringerer als der ungarische Premier Viktor Orban kommt am Vormittag als Staatsgast ins Hohe Haus und trifft sich dort mit Rosenkranz. Das wurde am Samstagabend bestätigt.

Im Anschluss wird sich Orban auch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl treffen – die beiden Politiker haben erst im Juni die Fraktion "Patrioten für Europa" gegründet.

Orban reist eigentlich auf Einladung der Schweizer „Weltwoche“ nach Wien. Das Blatt veranstaltet am Abend eine Diskussionsrunde "Frieden in Europa", an der auch Deutschlands Ex-Kanzler Gerhard Schräder teilnehmen wird. Moderiert wird die Veranstaltung von "Weltwoche"-Chef Roger Köppel.

Erster blauer NR-Präsident

Rosenkranz wurde am Donnerstag im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Nationalrats zum Präsidenten gewählt. Der FPÖ-Politiker bekam 100 von 162 gültigen Stimmen. Das entspricht 61,7 Prozent. Der Jurist ist insbesondere durch seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft Libertas umstritten.

Orban ist in Ungarn seit 14 Jahren an der Macht - Kritiker werfen ihm eine autoritären und anti-europäischen Regierungsstil vor. Zuletzt lag seine Partei FIDESZ erstmals in Umfragen nicht mehr in Führung.