Essen in Wiener Kindergärten wird teurer – Raab: "Ein Hohn!"

In Wien wird in den Kindergärten der Essensbeitrag erhöht – laut Medienberichten um 10,5 Prozent.

Konkret soll der Betrag ab Herbst 79,95 Euro pro Monat betragen. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat dies am Montag kritisiert. "Dass die hohe Inflation direkt an die Familien weitergegeben wird, ist abzulehnen und ein Hohn für alle, die gerade jetzt besonders von der Teuerung betroffen sind", befand sie.

Kritik an Wien: "Eine Farce"

Bund, Länder und Gemeinde sollten die Menschen nicht zusätzlich belasten, hielt sie in einer Aussendung fest. Der Bund habe mehrere Unterstützungspakete geschnürt. "Dass nun die Stadt Wien eine Erhöhung bei den Kinderbetreuungseinrichtungen unternimmt, gleicht einer Farce", meinte Raab.

Ab Herbst gilt in Wien jedoch auch eine veränderte Bemessungsgrundlage für das Essen in Kindergärten bzw. in der Nachmittagsbetreuung. Denn zuletzt waren immer weniger Kinder von Beiträgen befreit worden. Das soll sich mit einem neuen, höheren Limit ändern, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) zuletzt mitteilte.