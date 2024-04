Der ehemalige ÖVP-Politiker starb im Alter von 92 Jahren

Robert Lichal wurde 1932 in Wien geboren. Er studiere Rechtswissenschaften in Wien und war Landesbeamter in Niederösterreich. Politisch sozialisiert wurde er im ÖAAB, dem er auch von 1987 bis 1991 als Bundesobmann vorstand. Lichal bekleidete eine Vielzahl an politischen Ämtern: Er war Mitglied des Bundesrates, Abgeordneter zum Nationalrat, Zweiter Präsident des Nationalrates und Verteidigungsminister (1987 bis 1990).