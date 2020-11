Facebook erklärt Ex-Innenminister Ernst Strasser für tot

Verwirrung um Facebook-Profil: Sein Konto am Samstag plötzlich ''in Gedenkzustand versetzt''.

Was ist da passiert? Zahlreiche User wunderten sich am Samstagnachmittag, warum das Facebook-Profil des ehemaligen Innenminister Ernst Strasser "in Gedenkzustand versetzt" worden war. Der Ex-Politiker ist nicht tot – auch, wenn sein Facebook-Profil anderes vermuten ließ.

© Facebook

So sah es sein Profil in der englischsprachigen Version aus:

© Facebook

© Facebook

Inzwischen ist klar: Es geht ihm gut. Allerdings ist nach wie vor rätselhaft, warum sein Profil in diesen Modus geschalten wurde. Möglicherweise wurde der Account des ehemaligen ÖVP-Politikers und Unternehmers, der wegen der sogenannten Cash-for-Laws-Affäre vor Jahren in den Schlagzeilen war, gehakt.