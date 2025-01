Falscher SPÖ-Name: Peinlicher Fehler auf Stimmzettel in NÖ

Falsche SPÖ-Bezeichnung wurde zu spät bemerkt und konnte nicht mehr korrigiert werden

Ein fehlerhafter Stimmzettel ist für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) gedruckt worden. Die SPÖ auf Listenplatz zwei wird als "Sozialistische Partei Österreichs" statt "Sozialdemokratische Partei Österreichs" bezeichnet. Bei der Prüfung des amtlichen Stimmzettels sei der Fehler übersehen worden, informierte die Gemeinde in einem Schreiben. Für eine Korrektur sei es zu spät gewesen, sagte Bürgermeister Johannes Berthold (ÖVP) auf Anfrage.

"Wir haben jeden Haushalt verständigt", sagte Berthold am Donnerstag zur APA. "Da zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Korrektur mehr vorgenommen werden kann, dient dieses Informationsschreiben der Gewährleistung vollkommener Transparenz", hieß es in dem Brief, über den mehrere Medien berichteten und der auch auf der Gemeinde-Webseite veröffentlicht wurde. Der eingebrachte Wahlvorschlag enthielt die Bezeichnung "Sozialdemokratische Partei", die seit 1991 gültig ist. Damals war die Umbenennung der "Sozialistischen Partei" auf einem Parteitag beschlossen worden.