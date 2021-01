Faßmann plant Schul-Schnelltests

Massentests sollen auch in den Schulen einen neuerlichen Lockdown verhindern.

Am 18. Jänner starten die Schulen erneut. ­Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erklärt in ÖSTERREICH, wie er das Schuljahr ohne Lockdown abschließen will.Wie die Schule in den Jänner startet, ob auch die Älteren in die Schule dürfen und ob Maßnahmen, von der Maske bis zum Desinfizieren, noch ausreichen ...