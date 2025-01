FPÖ-Fürst will Trumps "Zeitenwende auch in Österreich machen"

Abgeordnete bei Angelobung des US-Präsidenten in Washington

Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst, die bei der Amtseinführung von Donald Trump in Washington dabei war, sieht die Politik des neuen US-Präsidenten als Vorbild. Trump habe "hier wahrlich eine Zeitenwende" eingeläutet. "Es liegt nun an uns, dies auch in Österreich zu machen - mit einer freiheitlichen Partei in der Regierung und mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl", erklärte Fürst in einem Video, das am Dienstagabend auf X veröffentlicht wurde.

"Donald Trump sprühte bei seiner Rede vor Optimismus und Tatendrang. Er sprach die brennendsten Probleme an", berichtete Fürst, die die Inauguration am Montag bei einem Side-Event auf Einladung eines republikanischen Senators verfolgte. "Trump wird international deeskalieren." Er möchte als Peacemaker, also als Friedensstifter in die Geschichte eingehen, so Fürst.

Er werde den Green Deal in den USA beseitigen sowie wieder zu Technologieoffenheit und zu fossiler Energie zurückkehren. "Er wird den ganzen woken Irrsinn beseitigen: Es gibt nun offiziell in den USA nur zwei Geschlechter", sagte Fürst weiter. Außerdem hob sie hervor, dass Trump "seine gesamte Politik an den Interessen der amerikanischen Bevölkerung ausrichten" werde. Er werde die Grenzen schließen und Abschiebungen im großen Ausmaß vornehmen.