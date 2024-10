FPÖ-Hofer geht auf "Coming Home Tour"

FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer geht im Vorfeld der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner auf "Coming Home Tour".

Der frühere Dritte Nationalratspräsident will sich dort anlässlich seiner Rückkehr aus der Bundespolitik ins Burgenland den Wählerinnen und Wählern präsentieren. Den Auftakt macht er am 8. November in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus der Landespartei.

Er werde "für ein Burgenland eintreten, in dem Sicherheit, Anstand und Wohlstand wieder unsere Wertefundamente sind", kündigte Hofer an. Noch ausständig ist ein Termin für die Klausur und den Landesparteivorstand, bei denen die Landesliste für die Wahl geändert werden soll. Auf der im vergangenen Mai beschlossenen Liste steht nämlich noch Landesparteichef Alexander Petschnig auf Platz eins, der mit der Nationalratswahl aber ins Parlament wechselte und die Spitzenkandidatur an Hofer übergab.