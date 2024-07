FPÖ-Landbauer zweifelt an Nehammer

Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zweifelt an der Zusage von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), dass die Marchfeld Schnellstraße (S8) und die Traisental Schnellstraße (S34) im Fall einer neuerlichen Regierungsbeteiligung der Volkspartei umgesetzt werden sollen.

Die Verkehrsentlastung der Bevölkerung scheitere seit Jahren an der schwarz-grünen Bundesregierung, hielt der blaue Landesverkehrsreferent am Mittwoch in einer Aussendung fest.

"Hilflose Wahlversprechen"

Ob Lobautunnel, S34 oder S8, die Bevölkerung brauche die Verkehrsentlastung, so Landbauer. "Es geht um die Anrainer, Familien und Pendler, die sich ehrliche Lösungen verdient haben anstatt hilfloser Wahlversprechen, die kein Mensch mehr glaubt."

Im Gesetz festgeschrieben

Nehammer hatte am Dienstag im Gespräch mit dem ORF Niederösterreich darauf hingewiesen, dass die Umsetzung von S8 und S34 auch im Gesetz festgeschrieben sei. Plänen für die S34 wurde im April ein Ende gesetzt, sie würden "nicht weiterverfolgt" und Alternativen geprüft, hieß es damals vom Verkehrsministerium. Das Projekt S8 liegt derzeit beim Bundesverwaltungsgericht.